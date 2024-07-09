周子瑜新造型掀熱議！精緻臉蛋無瑕疵 網：是美人「瑜」

南韓女團TWICE中的周子瑜在最新的團體日文專輯《DIVE》形象照中十分美麗。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

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葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE中的台灣籍成員周子瑜，有著不容小覷的魅力，全球粉絲都超愛她，而近期TWICE即將推出全新日文專輯《DIVE》，日本官方粉絲專頁貼出多張成員們的形象照，其中周子瑜美翻，引來大批網友稱讚。

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周子瑜美如美人魚。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

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可見一系列TWICE《DIVE》專輯的形象照走著湖水精靈的風格，仙氣滿滿的形象讓TWICE成員們有著不一樣的氣質，其中周子瑜，戴上水晶髮箍後，宛如美人魚公主般，水汪汪的大眼睛相當迷人。

周子瑜被眾多網友狂讚其美貌。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

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而周子瑜的形象照引來特別多網友關注，更有許多人狂讚：「是美人『瑜』吧！」、「也太漂亮了……女神子瑜！！」、「周子瑜的臉真的美得太不真實，真的是女神偶像。」議論紛紛；而TWICE全新日文專輯《DIVE》將於7月17日發行。

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