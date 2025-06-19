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《苦盡柑來》無緣「岳父女婿」超凡合作了！ 朴寶劍&李濬榮單曲明上架

《苦盡柑來》無緣「岳父女婿」超凡合作了！ 朴寶劍&amp;李濬榮單曲明上架朴寶劍（右）與李濬榮日前上KBS TV2合作演出的《如果是我》，在網友敲碗下即將發行數位單曲。（翻攝自KBS TV2）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國電視台KBS第二頻道昨（18）釋出消息，夯劇《苦盡柑來遇見你》無緣的岳父、女婿─朴寶劍與李濬榮日前上節目合作的數位單曲《如果是我》，將於明（20）下午6點（韓國時間）在各大音源平台正式發行，該曲目是今年4月播出的《The Seasons－朴寶劍的詠嘆調》中現場表演的版本。該曲由李濬榮以充滿爆發力且情感豐沛的歌聲，詮釋這首曾是《皇太子的初戀》OST的夯曲 ，搭配朴寶劍細膩的鋼琴編曲，呈現完全不一樣的音樂感動。

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朴寶劍與李濬榮首度合作是在《苦盡柑來遇見你》一劇，朴寶劍飾演IU角色愛純順的丈夫寬植，李濬榮則飾演兩人女兒金明（同樣由IU飾演）的「媽寶前未婚夫」英凡。

兩人演繹的《如果是我》展現有別於原版的獨特魅力，Super Junior的圭賢也曾在節目上翻唱過。李濬榮上週才來台宣傳他與彭小刀、韓籍Youtuber肌肉山山、金荷娜、南優鉉主持的客台實境節目《細細山路私密達》。他前陣子和鄭恩地合作的新劇《 24小時健身俱樂部》，也讓觀眾見識到他的好身材，如今又以極具穿透力的嗓音，讓人重新想起，原來他也是節目歌唱比賽出身的歌手啊，2014年曾以藝名Jun加入男子組合U-KISS，隊內擔任主rapper，2017年參加選秀節目《The Unit》，更以第一名的成績加入限定男子組合UNB，同樣擔任主唱。

而朴寶劍新劇《健將聯盟（Good Boy》目前正在ON檔中，才剛過32歲生日的他，琴藝有目共睹，《如果是我》經過他重新編曲，更能突顯李濬榮的清亮的嗓音。

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該表演片段在YouTube Shorts的點擊量早已突破百萬次，KBS在粉絲不斷要求下，決定發行正式音源。KBS表示：「朴寶劍是《The Seasons》節目首位發行親自演奏曲目的主持人，考量到他對音樂持續的熱情與真誠，希望粉絲們多多期待。」

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