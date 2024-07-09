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米可白男友不藏了！公開喊「2句話」 放閃無極限

米可白（右）在《追分成功》劇中承接家業，向孫綻學做菜。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白和孫綻合作八點檔《追分成功》擦出愛火，越愛越大方，除了數度被捕捉到約會甜蜜畫面，以及在社群平台合體放閃之外，孫綻連到朋友社群平台的留言，也不忘提及米可白。柳丁哥哥在THREADS上表示「若可以許3個願望給別人，會怎麼表示」，孫綻立刻在下方留言：「我許給米可白，希望她健康快樂幸福。」

孫綻的留言在放閃。（翻攝自Threads）

柳丁哥哥在THREADS上把3個願望分別給了地球、爸媽和戴資穎，分別希望地球暖化別再更嚴重，北極熊跟南極企鵝能平安渡過這世紀，然後別再有石虎被路殺，以及爸媽健康，最後希望戴資穎能順利拿到今年巴黎奧運羽球女單冠軍。

而孫綻把3個願望一口氣濃縮給米可白，希望她健康、快樂、幸福，讓網友紛紛喊話：「太閃了，怎麼可以這麼甜！」

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