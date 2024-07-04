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娛樂 最新消息

安芝儇見粉絲送1禮物秒變臉…當場喊NO：我不喜歡

安芝儇日前首次登上台北大巨蛋應援。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹棒球隊韓籍啦啦隊員安芝儇，先前宣布定居高雄引起網友熱議，近日她也迎來在大巨蛋的首場應援，在個人YouTube頻道釋出當天幕後花絮影片，其中更坦言自己不太喜歡收到粉絲送的某1個禮物。

安芝儇收到粉絲送的「小豬公仔」。（翻攝自YT）

在影片中可見，安芝儇首次登上大巨蛋，場外有許多粉絲歡呼她進場，粉絲們紛紛送上的禮物，其中有人遞給她「小豬公仔」，讓她一看到就當場大喊「NO！」即使收下後仍不斷喊道「我不喜歡，我不是豬啦」。原來是因為她經常在社群上分享美食影片，於是粉絲就幫她取了「小豬」綽號，引來粉絲一直送她與豬相關的禮物，雖然不是很滿意這個綽號，但安芝儇仍感謝粉絲心意。

安芝儇無奈坦言自己不喜歡小豬。（翻攝自YT）

安芝儇近日在大巨蛋的首秀跳起了IVE《HEYA》，身穿訂製的改良版韓服，以俐落舞步及甜美笑容收服現場觀眾的心。事後在影片中吐露背後辛酸，「大家要知道啦啦隊好像都很光鮮亮麗，但那些背後都是血汗和血淚。」也表示現在有點擔憂自己的體力跟不上。

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