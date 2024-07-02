歐陽妮妮財力起底 「好好想怎麼賺錢買愛馬仕」不是喊假的

張書豪（右）向歐陽妮妮求婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前才點頭答應男友張書豪求婚的歐陽妮妮，兩人愛情長跑6年終於修成正果，隨著親友獻上祝福，張書豪是否養得起未來的嬌妻也成為外界好奇的焦點。歐陽妮妮身為星二代，曾經大方公開自己擁有的名牌包包牆，還透露自己為了想買到心中的夢幻包款，不惜大手筆砸250萬配貨，也招來酸民議論，當時歐陽妮妮霸氣反擊酸民，說出：「好好想你要怎麼賺錢買愛馬仕吧！」

歐陽妮妮曾經大方拍片介紹自己的名牌包牆。（翻攝自YouTube）

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本身喜歡時尚、精品的歐陽妮妮，曾經拍攝一段影片介紹自己的名牌包收藏，一整片牆的強大氣勢，看傻許多網友，歐陽妮妮開心說，自己的收藏包括愛馬仕和香奈兒，並說出自己為了買到其中一款熱門包，光是「配貨」的部分就花了新台幣250萬元，包包加上手環、手錶等等，總共花了300萬元才入手新包。歐陽妮妮表示自己買奢侈品是個人愛好，除了自己掏腰包之外，她也常跟家人一起合資買奢侈品。

歐陽妮妮秀出求婚戒。（翻攝自IG）

當時也有酸民攻擊歐陽妮妮在炫富，甚至有人認為她是蹭妹妹歐陽娜娜的熱度賺錢，個性率直的歐陽妮妮直接打臉：「乾你屁事！請問我有花到你的錢了嗎？我需要去跟誰承認什麼嗎？你自己賺不到錢去羨慕別人去分析別人，留下這個評論跟猜想，對你的人生有什麼幫助嗎？好好想你要怎麼賺錢買愛馬仕吧！不要自己在那邊吃不到葡萄說葡萄酸。」

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