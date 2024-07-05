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娛樂 最新消息

江坤俊爆內鬥T台主播再傳性騷 電視台發聲證實了

江坤俊（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS《健康2.0》主持人、已婚外科名醫江坤俊，3日爆出約會護理師，2人深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」，否認出軌，未料接連傳出其他花邊緋聞，當事人接連表態否認，卻還是受到外界關注，愛妻形象受損後，原本主持的《健康2.0》也傳出停錄，隨即更傳出與原本的搭檔鄭凱云不合，稍早更爆出他私下曾對凱云性騷，對此，T台也發聲明證實了。

江坤俊在T台主持《健康2.0》，醜聞爆發後，目前已停錄一個月，手上7家代言也打算求償，但更驚人的消息是江坤俊當年主持《健康2.0》是與鄭凱云搭檔，當時江坤俊愛家形象和醫師光環，非常討喜，但江坤俊和鄭凱云兩人都是強勢個性，每次錄影時都搶著說話，工作人員常常覺得氣氛「怪怪的」，後來錄影方式便改為拆夥各自主持，《健康2.0》也從原本一週錄影2次變成一週錄影4次，如今再傳出江曾騷擾凱云。

針對近日紛擾，TVBS聲明：「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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