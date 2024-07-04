米可白男友征服老家老饕 驚傳「一夜健康亮紅燈」

孫綻為戲吃了一大口鹽巴還面不改色。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白和孫綻這對情侶檔，在台視八點檔《追分成功 起家》合體，劇中孫綻以卓越的廚藝聞名，他憑藉這項天賦，在米可白老家餐廳征服不少老饕的味蕾，並積極投入新菜單的研發。沒想到孫綻竟在一夜之間突然失去味覺，他沒察覺自己喝下的是苦澀的飲料，經其他人提醒驚覺失去味覺。突如其來的變故，讓孫綻一時之間難以接受，急忙把所有甜點、咖啡豆和各式醬料全都拿出來嚐，最後才真的確定是因為感冒引發味覺喪失。

孫綻（左）在劇中幫米可白的餐廳開發新菜色。（台視提供）

孫綻笑說自己是個「大吃貨」，工作很累時，都會用美食來療癒自己，也喜歡帶著家人朋友一起分享美食，只要吃到懷念的味道，就能能勾起開心的回憶。他透露之前因為確診，吃任何東西都沒有味道，感到十分痛苦，才意識到食物真的可以療癒人心，也曾因工作太操勞引發盲腸炎，直接送急診室開刀，孫綻表示：「生病時都希望自己趕快好起來，所以會很珍惜健康的自己。」

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孫綻劇中對於廚藝十分有天份，但在成為廚師的路上也非一路順遂，曾遭到前輩的刁難，戲外孫綻成為演員的過程和角色頗為相似，大學時期先是成為模特兒，但工作不穩定，因此還打了許多份工，曾經在咖啡廳、冰品店當店員、晚上再去酒吧當調酒師，假日還會去工地搬水泥，但他卻不以為苦：「過程很辛苦，但這些經驗後來都存在角色裡面，現在回頭再看，反而很感謝自己，讓生命過得很精采。」

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