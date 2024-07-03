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娛樂 電視

江坤俊曖昧護理師早成「醫院不能說的秘密」 同框紅粉知己被挖

江坤俊愛家形象大翻車。（翻攝自江坤俊臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕外科名醫江坤俊個性幽默風趣、反應快速，時常受邀登上健康類談話節目，以輕鬆有趣的方式，深入淺出探討當前熱門健康議題。不過早有老婆的他，近日被爆出在醫院有紅粉知己，和護理師長期黏TT，江坤俊所屬醫院同事私下表示，早耳聞2人不尋常關係，幾乎已是院內皆知不能說的祕密。

江坤俊合照護理師的照片被挖出。（翻攝自江坤俊臉書）

據了解，江坤俊在院內異性緣頗好，他稱職陪伴妻小之餘，還有時間和身邊護理師搞曖昧，甚至一起進出同棟大樓。在外界眼中愛家的他，如今，人設大翻車，網友扮演起網路柯南，尋找蛛絲馬跡，意外發現，江坤俊此前貼出職場週年的照片中，就已有粉紅知己的存在。

相關新聞:名醫江坤俊爆不倫愛家形象翻車 才喊話老婆「朝下一站前進」

江坤俊的老婆是「橋牌女神」劉藺秦，夫妻倆曾在電視節目上同台，去年女方到中國杭州亞運橋牌比賽，江坤俊還在臉書發文替愛妻加油打氣，如今爆出婚變，他的經紀人代發聲：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」

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