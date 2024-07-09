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娛樂 最新消息

噤聲避談江坤俊 莎莉夫人再槓TVBS

《健康2.0》主持人、已婚外科名醫江坤俊（左）爆出婚內出軌護理師，日前更被抖出涉及性騷擾昔日搭擋鄭凱云，引發外界譁然。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕名醫江坤俊近日爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾搭擋TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，資深媒體人莎莉夫人昨怒嗆TVBS：「到現在還沒有要切割性騷外遇的江坤俊。」今（9）日一早，莎莉夫人再緊咬T台。

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莎莉夫人不滿說，T台到今天、此刻，都沒有回應「為什麼在得知江坤俊確實有性騷擾的行為後，依舊和他聯手共同維護暖心愛家、女性健康守護者的人設，讓他站在幕前當主持人？」

透過臉書發文，莎莉夫人嗆聲江坤俊靠T台塑造出的「外科權威」、「暖男仁醫」形象，讓全台乳癌患者從各地跑來、大排長龍地找他看診，「他的「好」形象讓他成為廣告代言寵兒。」

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她認為，江坤俊是一個非常吃「人設」而名利雙收的人，「如果T台對觀眾誠實，在乎自家藝人的品格，江坤俊是沒有資格及機會站在螢幕前的，連帶地，他也絕對不會有今天的財富和名聲。」

莎莉夫人最後強調，TVBS不在乎自己的名譽，選擇力捧性騷擾犯，幫忙營造並維護江坤俊的假人設，這就是欺騙觀眾！

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