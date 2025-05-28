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娛樂 最新消息

NONO性侵猥褻被判2年半 士檢針對6件無罪提上訴

 藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、強制猥褻6名女子共7次。（資料照）藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、強制猥褻6名女子共7次。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、強制猥褻6名女子共7次，士林地檢署分依7件強制性交既遂及未遂、強制猥褻等罪起訴，但士林地院本月13日認定僅有1件強制性交未遂案有罪，將他判刑2年6月徒刑，其餘6罪皆判無罪；士檢認為一審6件判無罪的認事用法有違誤，今依法提起上訴。

無罪部分包括3件強制性交、1次強制性交未遂、2次強制猥褻未遂，士院合議庭認為皆只有被害人的單一指述，其證述前後不一致且有瑕疵，審理期間傳喚證人的證述，也無法當做證明NONO有罪的補強證據，犯罪證據不足，因此判無罪。

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士檢認為士院對此6案的無罪判決，於事實認定、法條適用都有所違誤，因此決定針對無罪部分提起上訴，將由士院移至高等法院審理。

唯一判有罪的1件強制性交未遂有罪部分，是被害女藝人「A4」於2011年2月中旬晚間，與NONO錄完外景節目單元後，NONO多次打電話給她說，可開車載她回家，上車後，NONO先開到士林夜市買宵夜，再開到人跡甚少的大稻埕河堤停車場，停車熄火後下車，走到副駕駛座要求她下車，從正面強行抱住她，將她拉往後座關門，壓制她強吻胸、臉，抱到大腿上磨蹭，她不斷掙扎而跌落至腳踏板上，瑟縮著身體不斷求饒，NONO才作罷。

合議庭認為，A4與事發後聽她訴說過程的友人的證詞可信，認定指控為真，審酌NONO身為在演藝圈占有一席之地的知名藝人，卻濫用其前輩身分使信任他的被害人放下戒心，不顧反抗而強制性交未遂，惡性不輕。

士院指出，被害人因擔憂在演藝圈遭報復而隱忍多年，直到前年「#ME TOO」運動，才鼓起勇氣揭發惡行，NONO始終否認犯行，還辯稱不認識她，未和解也未賠償，判刑2年半。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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