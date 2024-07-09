劉德華出事了！愛妻朱麗倩被嚇壞罕見發聲 私密對話曝光

劉德華巡演正式起跑。（台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」上週在上海啟動「今天...is the Day」全新巡演，他在首場就發生意外差點摔落舞台，畫面看來有驚無險，近日「向太」陳嵐上傳了與華仔及妻子朱麗倩的對話，坦言快要被華仔嚇哭了。

向太擔心華仔的安全，立刻傳訊關心，訊息中寫道：「我看到這個影片嚇到哭了，你不要再這樣嚇我了。」華仔則以感謝的手勢回應，更承諾「改了」。

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劉德華去年在父親的告別式，牽著老婆朱麗倩與女兒露面。（香港明報提供）

向太不忘關心華仔的老婆朱麗倩，朱麗倩則是回應：「嚇死人呀，還好他用手按地板才停下來，還好是拍過戲的，有身手反應，如果是歌手真的掉下去了。」

身為華仔背後的女人，朱麗倩過去一直都很低調，向太這次曝光了與天王嫂的私下對話；朱麗倩透露，在事情發生過後，很多人都打電話來勸華仔，不要再做危險的動作，直言：「他真幸運和有福氣，這麼多人支持和關愛他，真的要感恩一切。」

劉德華差點摔落舞台。（翻攝微博）

對於在演唱會的意外事故，華仔上週也親自向歌迷致歉，「希望大家諒解，很多人不在現場看到危險（片段），所以我是不小心的，我會好好照顧自己。」

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