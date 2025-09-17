勞勃瑞福創「日舞影展」 台片《夜車》《公鹿》昔奪獎耀眼國際

勞勃瑞福創設日舞影展，被譽為「獨立電影守護者」。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為「獨立電影守護者」的勞勃瑞福昨（16）日以89歲高齡安祥離世，他自1981年起致力催生日舞影展（Sundance Film Festival），從1984舉辦首屆影展以來，已成為國際知名的電影節之一，更被視為獨立製片的兵家必爭之地，許多影迷爭相朝聖，並挖掘了克里斯多福諾蘭、昆汀塔倫提諾等奧斯卡金獎大導。

2023～2024接連兩年，日舞協會來台舉辦亞洲日舞影展，不僅為台灣獨立影人提供國際舞增進能見度，並讓台灣電影愛好者有機會與其他國家的藝術同好進行切磋與交流，2024年更將台灣新銳導演朱建安的作品《公鹿》推上美國日舞影展，一舉拿下第40屆日舞影展國際劇情短片評審團獎（The Short Film Jury Award: International Fiction）。

2024年台灣新銳導演朱建安的《公鹿》榮獲第40屆日舞影展國際劇情短片評審團獎。（翻攝自金馬線上影院官網）

其實，在此之前，由金馬影后陳淑芳獻聲配音、杜篤之操刀音效、謝文明執導的台灣動畫電影《夜車》，便於2022年榮獲日舞影展最佳動畫短片獎，這也是台灣首部在日舞影展獲獎的動畫片。

謝文明執導的台灣動畫電影《夜車》，2022年榮獲日舞影展最佳動畫短片獎。（翻攝自網路）

「日舞影展」命名源起，來自勞勃瑞福的成名作《虎豹小霸王（Butch Cassidy and the Sundance Kid）》片中角色「日舞小子」，影展非營利性質，旨在鼓勵獨立製片。2002年，勞勃瑞福因其身為演員、製片及導演的多重成就，獲頒奧斯卡終身成就獎，昨傳出逝世消息，好萊塢影壇好友梅莉史翠普、珍芳達等人，後進李奧納多、茱莉安摩爾以及史嘉莉喬韓森等一線大咖，也先後也在社群發文悼念這位傳奇巨星的殞落。

