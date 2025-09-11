晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

Lulu閃婚！老闆曬「家有囍事」祝福 黃子佼疑早預告

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵、陳漢典今（11日）無預警拋出《綜藝大熱門》世紀大彩蛋，兩人合體在社群宣布結婚，瞬間引爆全網熱議。Lulu的經紀公司老闆陳鎮川也在臉書發文「家有囍事」，與這場喜訊完美呼應。不過巧合的是，Lulu過去的師父兼搭檔黃子佼，近日才被媒體拍到身穿「家有囍事」衣服到麻辣店外帶火鍋，網友瘋猜或許他早知情。

Lulu、陳漢典閃婚，陳鎮川曬「家有囍事」巧妙呼應。（翻攝自臉書）Lulu、陳漢典閃婚，陳鎮川曬「家有囍事」巧妙呼應。（翻攝自臉書）

因涉兒少影像案纏訟的黃子佼，日前被拍到開著賓士休旅車回到市價1.2億元豪宅，卻未進屋，而是提著大袋麻辣火鍋轉往價值4300萬元的私人空間。當天他身穿休閒T恤，上頭恰好寫著「家有囍事」，然而今Lulu宣布結婚喜訊時，老闆陳鎮川也在臉書發文「家有囍事」，令人不禁聯想，黃子佼是在用穿搭祝福徒弟Lulu。

事實上，Lulu是黃子佼一手提拔的徒弟，也是工作上的搭檔，2人曾聯手合作《婚禮歌手》，並於2022年拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中