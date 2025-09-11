Lulu閃婚！老闆曬「家有囍事」祝福 黃子佼疑早預告

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵、陳漢典今（11日）無預警拋出《綜藝大熱門》世紀大彩蛋，兩人合體在社群宣布結婚，瞬間引爆全網熱議。Lulu的經紀公司老闆陳鎮川也在臉書發文「家有囍事」，與這場喜訊完美呼應。不過巧合的是，Lulu過去的師父兼搭檔黃子佼，近日才被媒體拍到身穿「家有囍事」衣服到麻辣店外帶火鍋，網友瘋猜或許他早知情。

Lulu、陳漢典閃婚，陳鎮川曬「家有囍事」巧妙呼應。（翻攝自臉書）

因涉兒少影像案纏訟的黃子佼，日前被拍到開著賓士休旅車回到市價1.2億元豪宅，卻未進屋，而是提著大袋麻辣火鍋轉往價值4300萬元的私人空間。當天他身穿休閒T恤，上頭恰好寫著「家有囍事」，然而今Lulu宣布結婚喜訊時，老闆陳鎮川也在臉書發文「家有囍事」，令人不禁聯想，黃子佼是在用穿搭祝福徒弟Lulu。

請繼續往下閱讀...

事實上，Lulu是黃子佼一手提拔的徒弟，也是工作上的搭檔，2人曾聯手合作《婚禮歌手》，並於2022年拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法