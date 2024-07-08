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娛樂 日韓

（G）I-DLE今帶迷你七輯回歸！ 《I SWAY》魅力席捲全球

南韓女團（G）I-DLE即將回歸。（翻攝自G I-DLE 여자아이들臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團（G）I-DLE今年初才以第二張正規專輯《2》回歸，今（8日）將帶著全新第七張迷你專輯《I SWAY》席捲全球，而在釋出前所貼出的形象照，早已讓眾多Neverland（（G）I-DLE粉絲名）轟動。

☆相關新聞☆（G）I-DLE回歸！葉舒華「雙手撩髮」 精緻美顏辣出新高度

（G）I-DLE將在今天推出第七張迷你專輯《I SWAY》。（翻攝自G I-DLE 여자아이들臉書）

（G）I-DLE將於今日晚上6點帶著全新第七張迷你專輯《I SWAY》回歸歌壇，而官方帳號不斷貼出MV片段預告以及各個成員的形象照，美式風格讓眾多歌迷早已期待今天新作品的誕生。

（G）I-DLE於10月5、6日將攻進台北小巨蛋開唱。（翻攝自G I-DLE 여자아이들臉書）

值得一提的是，（G）I-DLE將在台灣時間10月5、6日連續兩天至台北小巨蛋開唱，即便現在售票詳細情形尚未公布，但早已讓眾多粉絲摩拳擦掌準備搶票，想親眼見證其中台灣女神成員葉舒華的完美表演。

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