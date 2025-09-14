晴時多雲

（直擊）中島健人獻唱周杰倫神曲！為台粉破例含淚：海外開唱圓夢了

中島健人舉手投足都帥到爆。（大鴻藝術提供）中島健人舉手投足都帥到爆。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓（STARTO）偶像中島健人今天（14日）在新莊Zepp New Taipei舉行首場海外見面會，演唱超過2個半小時，誠意滿滿，驚喜獻唱周杰倫的名曲《晴天》，連Rap都唱了，掀起全場U:nity（粉絲名）大合唱，觀眾掌聲更是不間斷。他更為台灣粉絲破例，第一次開放歌舞表演給大家拍攝，讓現場尖叫聲連連。

中島健人努力以中文與粉絲對話，讓粉絲相當感動。（大鴻藝術提供）中島健人努力以中文與粉絲對話，讓粉絲相當感動。（大鴻藝術提供）

中島健人在演唱中文歌之前，先吐露自己的擔心，「發音很難，這是當地的語言，好緊張糟了！因為這是第一次的海外公演，包括工作人員在內的大家都很緊張，很感謝粉絲。」接著他就獻唱周杰倫的《晴天》，連Rap都唱了，讓全場觀眾快驚呆下巴，因為副歌還掀起全場大合唱，到了Rap連台灣歌迷都認輸了。最後現場響起了超過30秒的掌聲，還以為是坎城影展的現場要比誰的掌聲還要長。

中島健人用中文向台灣粉絲問候，唱周杰倫的《晴天》竟然沒有看提詞機，台灣人都不一定會唱了。（大鴻藝術提供）中島健人用中文向台灣粉絲問候，唱周杰倫的《晴天》竟然沒有看提詞機，台灣人都不一定會唱了。（大鴻藝術提供）

中島健人眼眶含淚，激動的說：「這真的是僅此一次，限定的夜晚，真的度過了最棒的時間，一個人在舞台上唱跳，都是多虧了有大家存在，真的非常感謝。」他更感慨表示：「大家的反應讓我發現，原來走在相信的道路上，就不會走錯路啊，我是這麼想的！要做新的決定會有些痛苦，無論在什麼時代或什麼地方都會這樣，可是換個想法，這也讓我再次感受到煩惱低潮的心境，真的謝謝大家。」一席話話似乎在透露他從團體Sexy Zone單飛之後的心境變化。

中島健人在台北舉行首場海外演唱會，感觸很深。（大鴻藝術提供）中島健人在台北舉行首場海外演唱會，感觸很深。（大鴻藝術提供）

去年《客廳裡的松永先生》見面會是他SOLO初期的活動，中島健人認為就是從那裡開始獲得很大的能量，「是因為有那次的見面會才能有這場演唱會，夢想很大不是嗎？就跟著我吧！」

中島健人唱功超強，到底怎麼邊唱又邊跳。（大鴻藝術提供）中島健人唱功超強，到底怎麼邊唱又邊跳。（大鴻藝術提供）

演出尾聲，中島健人大喊：「我在國外開演唱會的夢想終於實現了！」如果沒有粉絲不會有現在，接下來的目標是前往小巨蛋、大巨蛋，並勇闖亞洲、歐美，讓他的「SEXY」進化成「HYPER SEXY」。安可則是演唱《jealous》、《JUST KENTY》，二安在粉絲瘋狂的大喊「KENTO」的聲音下，中島健人再度現身，並開放拍攝《Unite》，讓全場相當激動；本來以為就此結束，沒想到粉絲演唱《PICARESQUE》竟然成功喚出中島健人三安，讓記者也急著衝離媒體室，這場演唱會真的是值回票價。

