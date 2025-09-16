名導陳玉珊怒撕前夫出軌！網挖她舌吻王大陸舊聞「全場看傻眼」

王大陸（左）當年與陳玉珊激吻的照片。（資料照，翻攝自網路）

〔記者邱奕欽／台北報導〕50歲名導陳玉珊鐵心開撕前夫，她曾執導《命中注定我愛你》、《下一站，幸福》並以《我的少女時代》締造票房佳績，然而2023年與前夫「Jason」張偉傑離婚的她，近日突痛斥「那對畜生還是在一起了。」不過，隨著陳玉珊怒斥前夫不忠，昔日與王大陸舌吻10秒的舊聞也再度被翻出，掀起各界輿論譁然。

陳玉珊今（16日）凌晨突然公開前夫Jason照片，怒控婚內出軌助理，她在貼文中直指20多年婚姻是一場騙局，強調前夫長期造假履歷，並呼籲各大劇組不要再相信，「從沒參與過任何偶像劇，是個騙子。」陳玉珊語氣憤怒，顯見對這段婚姻積怨已久，連環爆料火力全開。

然而，當陳玉珊痛斥前夫Jason不忠時，許多網友也挖出她2015年《我的少女時代》爆紅後的慶功宴舌吻風波，當年陳玉珊爆出與王大陸舌吻長達10秒，直指她被王大陸連續2次捧著臉親吻，而前夫Jason就在一旁。

陳玉珊與王大陸吻到最深處時，Jason頓時吃起飛醋刻意離開避而不見，隨即引發軒然大波，她爾後更寫下千字文向女兒解釋；如今新舊事件交疊，網路上出現不少「一丘之貉」的聲音，不僅讓許多網友紛紛看傻眼，更嘲諷戲裡戲外都比偶像劇還狗血。

