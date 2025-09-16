晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

名導陳玉珊怒撕前夫出軌！網挖她舌吻王大陸舊聞「全場看傻眼」

王大陸（左）當年與陳玉珊激吻的照片。（資料照，翻攝自網路）王大陸（左）當年與陳玉珊激吻的照片。（資料照，翻攝自網路）

〔記者邱奕欽／台北報導〕50歲名導陳玉珊鐵心開撕前夫，她曾執導《命中注定我愛你》、《下一站，幸福》並以《我的少女時代》締造票房佳績，然而2023年與前夫「Jason」張偉傑離婚的她，近日突痛斥「那對畜生還是在一起了。」不過，隨著陳玉珊怒斥前夫不忠，昔日與王大陸舌吻10秒的舊聞也再度被翻出，掀起各界輿論譁然。

陳玉珊今（16日）凌晨突然公開前夫Jason照片，怒控婚內出軌助理，她在貼文中直指20多年婚姻是一場騙局，強調前夫長期造假履歷，並呼籲各大劇組不要再相信，「從沒參與過任何偶像劇，是個騙子。」陳玉珊語氣憤怒，顯見對這段婚姻積怨已久，連環爆料火力全開。

然而，當陳玉珊痛斥前夫Jason不忠時，許多網友也挖出她2015年《我的少女時代》爆紅後的慶功宴舌吻風波，當年陳玉珊爆出與王大陸舌吻長達10秒，直指她被王大陸連續2次捧著臉親吻，而前夫Jason就在一旁。

陳玉珊與王大陸吻到最深處時，Jason頓時吃起飛醋刻意離開避而不見，隨即引發軒然大波，她爾後更寫下千字文向女兒解釋；如今新舊事件交疊，網路上出現不少「一丘之貉」的聲音，不僅讓許多網友紛紛看傻眼，更嘲諷戲裡戲外都比偶像劇還狗血。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中