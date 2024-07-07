遭傳與蘿拉同為詐財公司最大股東！ 聖結石急發聲明說清楚

聖結石。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕蔡阿嘎開除元老級員工蘿拉一事引發譁然，近日傳出蘿拉還與另名YouTuber共同擔任某公司的大股東，並擔任該公司的監察人，而被點名的YouTuber聖結石，稍早也發出聲明澄清。

聖結石聲明如下：

本人曾聖傑（聖結石），茲就近期新聞報導本人投資的公司疑似涉及林沛蓁（蘿拉）不法行為一事，澄清如下：

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1. 本人與本人投資之所有公司，皆與網友議論蘿拉使用的「AB合約」一事毫無相干，絕無涉及任何不法情事。此次新聞報導提及之浩綻行銷股份有限公司（下稱「浩綻公司」）甫設立於2024年6月18日，至今不到一個月，從時間上就可看出與此事件完全無關。

2. 本人從事全職投資者至今已三年有餘，也擔任天使投資人，致力於尋找有需要幫助的創業者，並在其創業初期提供其需要的資金與資源。為此，本人曾分別在2024年1月18日於IG上 （帳號：qoop1113），以及在2024年4月19日於X上 （（帳號：@Saintjey1113），發佈天使投資開放申請的公告。

3. 本人係投資浩綻公司以準備進入短影音市場。另一股東若有不法行為，皆與浩綻公司團隊無關。再次強調，本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。

感謝社會大眾與各位朋友的關心，也懇請各方人士停止捕風捉影，以免波及無辜。

2024年7月7日

曾聖傑（聖結石）

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