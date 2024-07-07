蔡阿嘎4天前就秀「AB合約」偷臭蘿拉 網回頭看秒懂

蔡阿嘎在3日就已經預告了「AB合約」一事，引關注。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除元老級員工蘿拉，4日釋出影片說明事件始末，指控蘿拉利用A、B合約詐財高達千萬。但早在3日，蔡阿嘎其實早就預告了「AB合約」一事，引發關注。

相關新聞 蘿拉前房東憶她「1高風險行為」！驚覺出事早有徵兆

請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎（右）和鴨鴨分別拿著寫有A、B的紙袋，蔡阿嘎還將自己那一側的畫面色調轉暗，自嘲意味濃厚。（翻攝自Threads）

蔡阿嘎在3日曬出與會計鴨鴨的合照，原來是在拍攝工作的業配照，只見他們分別拿著寫有A、B的紙袋，蔡阿嘎不僅刻意露出尷尬臉，還將自己那一側的畫面色調轉暗，自嘲意味濃厚，但當時因還未發布影片，此舉也令粉絲一頭霧水。

蔡阿嘎笑說，「這個腳本竟然會過，廠商心臟也是滿大顆的」，粉絲也都很喜歡他如此自嘲的方式，紛紛留言「有梗」、「想下單」、「還以為要代言AB優酪乳」、「現在看秒懂」。





自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法