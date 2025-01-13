Lisa粉絲上億 辣秀比基尼狂吸872萬讚

韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa坦言自己愛穿比基尼。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa在社群的帳號粉絲高達1億，近日她發布一系列穿著比基尼在海邊玩的照片，無贅肉完美胴體僅短短1日就吸引872萬個讚。

Lisa曾經開玩笑說媽媽不喜歡她穿比基尼，因為布料太少了。（翻攝自IG）

過去Lisa曾經在粉絲見面會上透露媽媽不准她發比基尼照片，因為穿得太少，會挨罵。不過，現在的Lisa已經從小女孩蛻變成女人，穿起比基尼舉手投足都顯露出女性線條的性感。

請繼續往下閱讀...

許多粉絲懷疑這張照片是LVMH集團三公子Frédéric Arnault用「男朋友視角」拍出來的。（翻攝自IG）

Lisa看起來在海邊玩得很高興。（翻攝自IG）

這次她發的照片彷彿是去度假，她坐在遊艇上看著魚兒在水中嬉戲，照片中的她更是充滿自信美，豐滿胸部加上細如柳條的腰枝以及高翹而堅挺的臀部，讓人覺得十分火辣。而其中一張Lisa躺在白色床墊上的照片，更是完美呈現出她的風情無限，許多人都猜測應該是LVMH集團三公子Frédéric Arnault用「男朋友視角」拍出來的。

Lisa的火辣身材穿比基尼展現得一覽無遺。（翻攝自IG）

Lisa在海邊度假心情十分愉悅。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法