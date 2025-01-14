李威捲入精舍命案！昔喊「生於中國台灣」 出道25年爭議不斷

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲男星李威曾演出《吐司男之吻》、《極速傳說》、《海派甜心》等多部經典偶像劇走紅，多在中國工作、淡出台灣演藝圈10年的他，近日傳出因北市精舍殺人案，遭台北地檢署以證人身分約談，引起輿論譁然。值得注意的是，他出道25年來爭議不斷，曾捲入劈腿、私密照等風波，更表態「我生於中國台灣」，讓不少台灣粉絲心碎。

李威。（翻攝自微博）

導演傅榆2018年以《我們的青春，在台灣》，奪下金馬55最佳紀錄片，在台上大呼，「希望我們的國家可以被當成一個獨立的個體來看待。」，震碎中國的心。中國藝人紛紛在微博轉發「中國，一點都不能少」的發文，但台灣出身的李威也在微博轉發寫上「和諧，有愛，互助，團結的兩岸一家親，生於中國台灣，是養育我的土地，身為中國人，是我的驕傲！」

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李威貼文。（翻攝自微博）

李威也多次捲入感情風波，他2001年時與已故女星許瑋倫合作青春喜劇《青春6人行》傳出戀情，不過他當時並無承認，後來傳出在未和女方分手的情況下，與另一位女星陳怡蓉交往。許瑋倫車禍後，李威被其親屬拒絕探訪，更拒絕他參加告別式與音樂會，但他每年都會在許瑋倫冥誕這天發文悼念。

李威遭網友爆料與楊子晴私下親蜜床照，並稱李威為了姚笛拋棄楊子晴（左）。（翻攝自全民星探APP）

此外，李威2015年被爆出與中國「最強小三」姚笛戀愛，還被不滿人士散播，李威與疑似前女友楊子晴的私密床照，當時李威對此坦承那是他的床照，但不認與楊子晴交往，並高調示愛姚笛：「我單身，現在是在追姚笛，我非常喜歡她，有錯嗎？」

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