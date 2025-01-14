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消失10年！李威爆涉「精舍命案」 影評人揭關鍵：不寒而慄

李威消失演藝圈10年，再此現身卻是捲進命案。（本報資料照）李威消失演藝圈10年，再此現身卻是捲進命案。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕李威淡出演藝圈10年驚爆涉精舍命案，北市大安區一間精舍發生命案，一名蔡姓女死者身亡、存摺內的200萬元消失，該案牽扯出幕後藏鏡人就是知名作家王薀，李威據傳也對案件知情，已經被警方2度約談。對此，影評粉專「無影無蹤」表達此案的看法，同時點出一關鍵驚嘆：「不寒而慄！」

「記得以前李威真的紅極一時，沒想到現在再次登上新聞版面竟是這樣的恐怖新聞！」影評粉專「無影無蹤」指出該事件源於去年一起女信徒在私人精舍中被虐死的案件，疑由知名作家、精舍的師父王薀策劃，「女信徒因故得罪王薀，結果王薀教唆住持與信徒將她虐死，事後王薀還找來大弟子李威獻策。」

「無影無蹤」認為整起事件重大，但卻鮮少有媒體進行報導，懷疑有人在掩蓋新聞，這起事件的嚴重程度，不亞於過去著名的日月明功虐死案，「誰在背後壓新聞？實在令人不寒而慄！」同時也提到李威近年潛心學佛，「不過學的這是什麼佛，就讓大家評斷了。」

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