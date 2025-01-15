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國民黨提「刪光公視23億預算」 《零日攻擊》導演怒斥：跟中國審查沒有兩樣

 蘇奕瑄（右三）是台劇《零日攻擊ZERO DAY》導演之一。（翻攝自臉書）蘇奕瑄（右三）是台劇《零日攻擊ZERO DAY》導演之一。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕立法院朝野黨團今起密集協商114年度總預算，國民黨團提案全數刪除文化部補助公視23億的預算，引發影視圈一片反彈，拍攝《零日攻擊ZERO DAY》的導演蘇奕瑄指出台灣目前影視業因開案銳減，處於寒冬，現在影集要製作沒有平台方的支持是很艱難的，「目前還能拿出預算、支撐影視業製作新作品的公視和公視台語台被以『歷史爭議』這種粗暴誇張的理由刪除預算，這已經是跟中國審查沒有兩樣了，這不只是政治問題，對整個影視圈來說都是重創。」

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國民黨團提案刪除文化部補助公視的23億預算。（翻攝自臉書）國民黨團提案刪除文化部補助公視的23億預算。（翻攝自臉書）

她說，若預算被刪減，未來不只《聽海湧》，連像是《一把青》、《我們與惡的距離》、《你的孩子不是你的孩子》等多元樣貌，且在其他商業平台難以製作的議題和時代影集將會更難被拍攝，很多演員和創作者是藉著公視的機會被看到，但現在導演、演員們、工作人員也會失去更多機會，她怒斥：「國民黨再這樣亂搞下去，台灣影視圈就會先亡了。」

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