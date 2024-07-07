《三十而已》童瑤慘遇老公出軌 「坐完月子已死」掀媽媽共鳴

童瑤（左起）、江疏影、毛曉彤主演《三十而已》。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕江疏影、童瑤、毛曉彤主演的電視劇《三十而已》以三位不同類型的30歲都市女性角度探討各自面臨到家庭、感情、工作和生活中的各種煩擾，三位主角面對創業、離鄉背井與離婚這些命運的轉折點，劇中也出現許多金句，戳進觀眾心坎裡。

劇中三位女主角在30歲這一年所經歷的種種，是女性們在各種階段都會探討的話題，江疏影飾演的王漫妮意外撞見閨密顧佳的老公外遇，她很猶豫要不要說出來。

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童瑤劇中面臨煙火設計師老公李澤鋒，從精神出軌演變到肉體出軌，最後忍痛提離婚，角色顧佳曾血淋淋說出殘忍的現實面，「當了媽以後，你最大的感受就是憋屈，憋屈在一個叫媽媽的頭銜裡。什麼身材走樣、情緒變壞，這些都不是最糟糕的。出月子的第一天，我突然感到顧佳（角色）已經死了，活下來的是許子言（兒子）的媽媽。」許多女性在戀愛、結婚、生產後，存在的角色往往成了別人的附屬品，在這一次次的角色轉換過程中逐漸失去自我。

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