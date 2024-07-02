李燕三度傳出懷孕！曝光新婚「幸福肥」 狠鏟11公斤解放火辣身材

〔記者蕭方綺／台北報導〕日前接連被媒體補捉到「孕味」的李燕，昨在社群平台上放送甩肉心路歷程影片，正式宣告自己成功狠甩11公斤，影片中的她，身穿正紅緊身連衣裙，挖空腰部露出迷人小蠻腰與零贅肉的平坦小腹，模樣與之前臃腫體態差很大，直接打臉外界對她的懷孕猜測。網友紛紛表示「這胖瘦也差太多了吧！確定不是剛生完？」

李燕之前幸福肥。（CHOYeR曲易提供）

面對網友回應，李燕俏皮說：「哎唷，我就說真的沒懷孕拉，就是婚後太愛跟老公一起吃炸雞了，再加上又沒拍戲，不小心就腫一圈了！」李燕坦言婚後是她最放鬆的狀態，沒想到體重數字直直飆升，居然不小心達到人生巔峰，她半開玩笑說：「我當時站在體重機上，完全不敢相信這個數字，一度以為是體重機壞了！」

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李燕自曝過去「幸福肥」和老公狂吃炸雞零食。（CHOYeR曲易提供）

談到這次決定甩肉的契機，主要是一直被誤傳有孕，她無奈嘆：「我以為只要穿寬鬆衣服把肉藏起來就沒事了，想不到還是被看出來，甚至是三度被媒體懷疑是不是懷孕，當下真的很挫折，心裡就在想『我怎麼胖成這樣啊』，胖到整個人氣場都消失了！」

提到變胖的原因，李燕臉上笑容藏不住，她坦言因一年多未拍戲，沒有上鏡壓力的她，婚後常常與老公一起出遊共享美食。貼心的老公在家也會準時到點餵食，絕不會讓李燕餓到，燒烤、炸雞、火鍋等美食樣樣少不了，她直言：「我這輩子真的沒有吃的那麼快樂過！」先前更在社群上分享自己連假在家與老公一天吃八頓的驚人食量，讓李燕哭笑不得說：「老公真的是我減肥過程中最大的敵人！」

李燕挖空腰部露出迷人小蠻腰。（CHOYeR曲易提供）

回到纖細身材的李燕表示，現在老公覺得她太瘦，一樣每天瘋狂餵食，但她也沒長肉，體態還是維持得很好，連最近看到她的親朋好友們，都稱讚她「整個人都變薄片了」、「也瘦太多了吧」，瘋狂詢問她到底如何減，李燕開心說：「我就是靠飲食調整、少量運動與多喝水，穩穩減下來！」

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