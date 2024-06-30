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金曲35》告五人首鍍金！豪爽發送500份大麥克 吐擦身最佳樂團心聲

〔記者李紹綾／台北報導〕樂團「告五人」以《帶你飛》入圍第35屆金曲獎4項大獎，最後以《又到天黑》獲得年度歌曲，3人出席慶功宴，透露想和粉絲分享得獎喜悅，當得知在最佳樂團獎與「草東沒有派對」廝殺到最後一輪，最後以微微的票數吞敗，他們不覺得可惜，犬青說：「會繼續努力！」雲安則以《又到天黑》歌詞自勉：「不想要認輸，就把自己獻給忙碌。」

告五人慶功。（記者潘少棠攝）

告五人入圍年度歌曲、最佳華語專輯獎、年度專輯獎、最佳樂團獎，典禮前發出「祭品文」，只要獲得一個獎座，就要免費發放100份大麥克漢堡，然而鍍金後，加碼發放500份，笑說會和公司討論，選個良辰吉時來謝謝粉絲。也因下週要拍廣告，獲獎後無法太過放肆，就算放假也會自律運動，3人都買了無線跳繩隨時練體態。

告五人慶功。（記者潘少棠攝）

對於《又到天黑》獲年度歌曲，告五人開心說：「很謝謝評審的肯定，我們第一座金曲竟是年度歌曲。」雲安透露，典禮一開始就非常忙碌，先是擔任頒獎嘉賓，一頒完立刻得回到坐位，因為要頒年度歌曲了，「剛坐回去，馬上又站起來，有點適應不良。」得獎後他興奮到親了犬青、哲謙的頭，「年度歌曲對我們來說意義重大，因為他們從來沒質疑過我寫的歌曲，這點我真的很感謝。」

雲安很感謝公司讓他們到車庫（汽車旅館）錄專輯，「據我所知，這是一件不太可能的事情。」犬青也覺得這項提議很胡鬧，但剛好團員中的哲謙家裡在宜蘭經營汽車旅館，讓她直喊：「我沒想過我會在汽車旅館錄音。」雲安則分享，原本考慮到工作團隊人很多，想包下汽車旅館一整排的房間，沒想到竟被哲謙的媽媽打槍，原因竟是「因為『老客戶』要用。」讓他們哭笑不得。

告五人10月將赴歐洲巡演，當中包含期盼已久的巴塞隆納，雲安表示，有機會想在當地製作單曲、拍MV及短片，和犬青交往邁入第7年，雲安被問是否會在當地求婚，他堅定說：「不會。」犬青也說：「這好像是每年過年爸媽都會問的問題。」兩人也承諾有好消息一定會公布。

3人事業心極重，雲安已等不及著手準備第4張專輯，「終於有一些自己的時間，可以來做新專輯的編曲。」犬青打算買一台錄音用的鋼琴補送雲安當生日禮物，「想買台鋼琴送他，可以帶去旅行，做第四張專輯的Demo。」

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