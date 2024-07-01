告五人小輸草東不可惜 雲安自勉獻給忙碌

告五人以《又到天黑》獲金曲35年度歌曲，開心要送出500份漢堡。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕告五人以《又到天黑》獲得金曲35年度歌曲，三人在慶功宴上透露，想和粉絲分享得獎喜悅，當得知在最佳樂團獎，以些微票數敗給草東沒有派對，他們不覺得可惜，犬青說：「會繼續努力！」雲安則以《又到天黑》歌詞自勉：「不想要認輸，就把自己獻給忙碌。」

告五人入圍4項大獎，典禮前發出「漢堡祭品文」，得獎後霸氣兌現諾言，將送出500份大麥克漢堡，笑說會和公司討論，選個良辰吉時來答謝粉絲。對於《又到天黑》獲年度歌曲，告五人開心說：「很謝謝評審的肯定，我們第一座金曲竟是年度歌曲。」雲安透露，得獎後興奮到親了團員犬青、哲謙的頭，「年度歌曲對我們來說意義重大，因為他們從來沒質疑過我寫的歌曲，這點我真的很感謝。」

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告五人10月將赴歐洲巡演，當中包含期盼已久的巴塞隆納，雲安表示，想在當地製作單曲、拍MV及短片。和犬青交往邁入第7年的雲安，被問是否會在當地求婚？他堅定說：「不會。」犬青也說：「這好像是每年過年爸媽都會問的問題。」兩人承諾有好消息一定會公布。

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