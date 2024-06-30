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娛樂 音樂

金曲35》笑死！小粉紅狂罵巴奈無人敢答「六四天安門」 微博乾脆消失金曲獎

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕原住民歌手巴奈昨（29日）晚以首度發行的台語專輯《夜婆》，勇奪第35屆金曲獎「最佳台語專輯」，致詞時直說「在我們這個母親島上很多苦難，請你們記得金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，大家加油。」引爆中國小粉紅怒火，一度衝上微博熱搜第一名，好笑的是怒歸怒，沒人敢回答她說了什麼。

巴奈。（記者胡舜翔攝）

巴奈昨晚披著「沒有人是局外人」布條上台，更直接開噴引發中國小粉紅怒火，讓「金曲獎」衝到微博熱搜第一名，不過後來「金曲獎」從熱搜榜消失，「巴奈」也成為新的禁詞，現在搜尋只會出現毫不相關內容。

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而就在巴奈致詞後，許多中國網友便於微博發文怒罵金曲獎，巴奈也被許多網友點名，但當沒關注金曲獎的網友詢問發生什麼事？甚至好奇巴奈到底說了什麼？沒有人敢回答與「六四天安門事件」有關，形成敢罵不敢答的情景。

或許相關話題繼續罵繼續吵，「六四天安門事件」遲早被提及，「金曲獎」直接從微博熱搜榜消失，不少批評金曲獎的發文，也都大量莫名不見，讓不少網友笑看這情況。

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