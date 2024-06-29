金曲35》打敗阿妹！告五人奪年度歌曲 歌迷坐等發漢堡

告五人（攝影新聞組攝）



〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人得獎了！人氣發燒的告五人入圍4項金曲獎，今（29）晚除了擔任頒獎人，團員雲安、犬青、哲謙也上台領取第一個大獎「年度歌曲」，告五人以《又到天黑》溫暖歌曲獲獎，擊敗天后張惠妹的《離別總是那麼突然》等歌曲。

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告五人（台視提供）

雲安一上台就叫哲謙拿出小抄，並說：「這是我們第一次上台到金曲獎領獎，想說這次第三次來是不是可以得獎沒想到真的得獎。謝謝金曲獎和歌迷，謝謝隔音工程人員，因為這首歌是在在汽車旅館錄音，要做很好的隔音設備。」

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告五人（台視提供）

告五人也感謝歌迷常寫卡片，「讓我們知道謹言慎行，在這科技時代，卡片有溫暖，希望在一生當中找到人生BGM。」

之前告五人在記者會上曾發出「祭品文」，談到如果得一個獎會送出100個大麥克漢堡，現在歌迷也在坐等發漢堡了。

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