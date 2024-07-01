「為何綁著人家不放」啦啦隊女孩少鹽賠16萬解約 前東家發聲明

「少鹽」翁唯祐。（中信兄弟提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」前成員「少鹽」翁唯祐去年向夢想娛樂要求終止經紀約，但雙方談不攏，只能走上法庭。夢想娛樂今（1）發聲明表示公司願意終止合約，少鹽則象徵性的賠款168,888元。

少鹽2年前和夢想娛樂公司簽經紀約，加入職籃台新夢想家啦啦隊，不過去年8月寄出存證信函要求終止合約。今年4月出庭時，少鹽默認想離開的原因是發展不如預期，法官得知她平均月入約2萬元、簽約至今僅收入35萬元，當場吃驚問：「為何綁著人家不放？」

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少鹽目前加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」。（中信兄弟提供）

少鹽與前經紀公司經過溝通後，達成協議，解除合約之後，公司也祝福少鹽，並希望她未來有更好的發展。夢想娛樂也特別強調：未來仍將繼續努力推動旗下藝人的發展，希望獲得粉絲朋友們的持續支持。少鹽目前加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」。

夢想娛樂發出聲明。（翻攝自IG）

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