（連線訪問）小惡魔願台灣開唱！YOASOBI幾田莉拉「踩地雷」讚卡哇依 ano反應冷親揭原因

YOASOBI的幾田莉拉（左）攜手ano一同為《DDDD惡魔的破壞》配音，兩人受訪大讚對方超可愛。（双喜電影提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本天團YOASOBI主唱幾田莉拉（ikura）、惡魔偶像歌手ano跨界擔任聲優的動畫電影《DDDD惡魔的破壞》，以末日科幻世界觀講述兩位女學生從小學到大學的青春故事，兩位代表日本新時代的女歌手一同接受台媒訪問，大聊配音背後故事。

ano第一次擔任聲優就獻給「中川凰蘭」一角，講話慢吞吞的她要為「快嘴」的凰蘭配音，為此特別調整速度，還多次咬到舌頭，對她來說是場「苦戰」，就連平常錄製廣播節目的導演都特別提醒她「可以講慢一點沒關係喔」；至於幾田莉拉為了為小學生時期的「小山門出」配音，特別讓自己的聲音幼齒一點，盡量讓唇齒音沒那麼清楚，大學經歷滄桑後，再加點成熟、穩定的聲音變化。

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《DDDD惡魔的破壞》描寫生活在瀕臨毀滅的世界中的女高中生們「日常生活」，幾田莉拉、ano分別為門出（左）、凰蘭配音。（双喜電影提供）

凰蘭、門出在片中是好麻吉，但其實幾田莉拉、ano是分開配音，不過角色時常互相講心裡話，其實兩人在現實中也不知不覺就拉近距離，ano爆料幾田莉拉經常走錯房間，沒有方向感的「路癡」性格讓她覺得很可愛，至於幾田莉拉則認為，隨著兩人越來越熟，稱號也變得越來越親切，讓她也直呼「ano好可愛」。

只是過去ano曾經在節目上表明「不擅長被別人說自己可愛」，一聽別人誇獎還會「怒瞪」對方。問及稍早被幾田莉拉稱讚的想法？ano露出一抹微笑說：「其實我打從心底覺得很高興，但不知道怎麼反應，我是不會喜形於色的類型。」

《DDDD惡魔的破壞》請來兩位日本重量級女歌手一同擔任聲優，還一起合作演唱主題曲《絕絕絕絕對聖域》。（双喜電影提供）

由於劇情與平行世界有關，被問到另一個世界的自己會是如何？幾田莉拉表示自己太喜歡唱歌，一天除了睡覺，大概有18小時在唱歌，「就算不當歌手，也會做跟唱歌有關係的事」，ano則說自己不一定會走演藝圈，「我是個尼特族，想要什麼事情都不做，就軟爛在家裡。」

被問到如果世界末日前會想做什麼？幾田莉拉認為吃飯最幸福，末日那天會與親友一起吃團圓飯，ano則希望能夠一如往常，與朋友打打鬧鬧度過最後一天。

最後記者詢問還沒來過台灣開唱的ano，是否有機會來台演出？ano非常誠懇地強調「如果有機會，我一定會去」。《DDDD惡魔的破壞》前章7月10 日、後章7月24 日全台上映接力上檔。

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