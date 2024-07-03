金曲獎「很多歌手都不認識」 許常德忍不住說話了

〔記者邱奕欽／台北報導〕第35屆金曲獎上月29日在台北小巨蛋圓滿落幕，但本屆與往年各屆相比，線上觀賞的網友以及PTT鄉民多將話題集中在「為什麼都是不認識的歌手」上。沒想到，就連資深音樂人許常德也表示，自己被許多業界的朋友問到：「怎麼有那麼多歌手都不認得？」他對此有話要說，並透露自己的看法。

許常德針對本屆金曲獎遭疑「許多歌手都不認識」，提出自己的看法。（翻攝自臉書）

「有好多業內的朋友問我，這次的金曲獎得獎者和入圍者怎麼有那麼多歌手都不認得？」許常德表示，因為每個人只會記得學生時期聽的歌，但他反而樂觀認為，因為金曲獎讓自己有機會拓寬聽歌的範圍，直言：「沒有新一代的入圍者，金曲獎就會是老歌金曲獎了！」

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許常德提到陳子鴻曾說，「流行音樂沒有主不主流之分」，他則認為流行音樂重點在流行，因為能不能主流是看命，也看堅持與努力，「『獎』只是為了讓大家更重視音樂，誰要得請用力競爭，也請聽眾用心聽音樂，每一種音樂人都可能得獎，這個『流』才能是真的競爭與活的包容！」最後他強調，只有學生時期聽的歌會一輩子記住，而且沒有統一看法的音樂。

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