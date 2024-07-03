晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

金曲獎「很多歌手都不認識」 許常德忍不住說話了

〔記者邱奕欽／台北報導〕第35屆金曲獎上月29日在台北小巨蛋圓滿落幕，但本屆與往年各屆相比，線上觀賞的網友以及PTT鄉民多將話題集中在「為什麼都是不認識的歌手」上。沒想到，就連資深音樂人許常德也表示，自己被許多業界的朋友問到：「怎麼有那麼多歌手都不認得？」他對此有話要說，並透露自己的看法。

許常德針對本屆金曲獎遭疑「許多歌手都不認識」，提出自己的看法。（翻攝自臉書）

「有好多業內的朋友問我，這次的金曲獎得獎者和入圍者怎麼有那麼多歌手都不認得？」許常德表示，因為每個人只會記得學生時期聽的歌，但他反而樂觀認為，因為金曲獎讓自己有機會拓寬聽歌的範圍，直言：「沒有新一代的入圍者，金曲獎就會是老歌金曲獎了！」

許常德提到陳子鴻曾說，「流行音樂沒有主不主流之分」，他則認為流行音樂重點在流行，因為能不能主流是看命，也看堅持與努力，「『獎』只是為了讓大家更重視音樂，誰要得請用力競爭，也請聽眾用心聽音樂，每一種音樂人都可能得獎，這個『流』才能是真的競爭與活的包容！」最後他強調，只有學生時期聽的歌會一輩子記住，而且沒有統一看法的音樂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中