孫鵬夫妻恐晚年淒涼？沈嶸通靈狄鶯「上等命」擁富貴密碼

命理師沈嶸揭狄鶯富貴命，孫鵬連帶過好日子。（資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐屢鬧風波，外界不斷喊話夫妻倆再不放手會「晚年淒涼」，不過命理師沈嶸發現狄鶯是「上等命」，孫鵬更是因為娶了狄鶯，而能連帶享受到富貴的生活。

沈嶸通靈調閱狄鶯的受胎基因，發現狄鶯是「上等命」，具有「富貴一生」的命格，確實很會賺錢，只要好好守財不會窮。至於孫鵬則是「中等命」，天生不帶有「富貴」和「有錢」的密碼，針對許多網友感嘆孫鵬娶了狄鶯、生下孫安佐真是人生不幸，沈嶸則表示，孫鵬因為娶了狄鶯才能享受富貴，孫鵬離開狄鶯並不會比現在更好。

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沈嶸通靈孫安佐業力纏身，恐壞了原先富貴命。（伊甸社會福利基金會提供）

至於孫安佐是否繼承「富貴命」？沈嶸則說孫安佐確實有遺傳到「富貴一生」的命格，但被自身業力覆蓋、干擾，他身上有「失敗」、「不穩定」、「損財」和「上癮症」的不良業力，導致他的富貴命格出現不穩定的現象，甚至很有可能會因為他的不當言行，破壞了「富貴一生」的命格，必須小心謹慎。

狄鶯曾喊話想跟孫鵬離婚，究竟兩人感情如何？沈嶸通靈兩人緣分，發現1998年結婚時是兩人是「危機緣」，確實有許多生活背景與價值觀的不合，如今2024年兩人已是「修成正緣」，讓婚姻往更好的方向邁進，正如狄鶯22日在臉書貼出跟孫鵬的合照寫下：「拋棄前嫌，釋然所有，寬容理解，才是生命的自由。」

行善不落人後的沈嶸，本月捐贈10萬元給「財團法人伊甸社會福利基金會」，資助「弱勢兒童服務計畫」，為發展遲緩兒募集早療經費。

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