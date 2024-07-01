米津玄師新作封面公開！《LOST CORNER》20首歌超有誠意

《LOST CORNER》將於8月21日正式推出。（Sony Music Labels Inc.提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本創作鬼才米津玄師時隔4年，要發新專輯了！他的第六張全新專輯《LOST CORNER》收錄20首歌，封面由米津玄師親手繪製，如今搶先公開，讓歌迷一睹為快。

《LOST CORNER》收錄曲目包括為NHK日劇《如虎添翼》主題曲、電影《Last Mile》主題曲《GARAKUTA》，以及《蒼鷺與少年》主題曲《地球儀》等，也加入歌手Aina The End擔任主唱的《Margherita + Aina The End》等8首新歌！

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米津玄師《LOST CORNER》搶先公開專輯封面。（Sony Music Labels Inc.提供）

上一張專輯《STRAY SHEEP》在2020年全球排行榜《IFPI 全球專輯全格式排行榜2020》創下日本藝人排名最高紀錄，CD銷售量超過190萬張，《LOST CORNER》將於8月21日正式推出，能否超越前作，令人期待。

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