800萬粉網紅癌末躺ICU命危 家屬盼肝移植續命

「麵筋哥」程書林2013年參加《中國夢之聲》演唱自創歌曲〈烤麵筋〉走紅。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名中國網紅「麵筋哥」程書林2013年參加《中國夢之聲》演唱自創歌曲〈烤麵筋〉走紅，近日傳出罹患肝癌末期，正在加護病房與死神拔河，院方也發出病危通知，家屬仍不放棄任何奇蹟。

麵筋哥家屬私下表示，他已病了多年，一直吃藥控制，目前已有親人趕往杭州醫院，希望在允許下轉院，並說家人打算為他進行肝移植手術，盼能讓麵筋哥續命。

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麵筋哥臥病在床，家屬昨表示已發出病危通知。（翻攝自微博）

現年50歲麵筋哥曾是裝潢工人，賣過烤麵筋，讓他爆紅的〈烤麵筋〉就是他為了叫賣麵筋所創作歌曲。

麵筋哥自創曲在2018年突然大紅，也讓程書麟有「麵筋哥」稱號；2018年2月開始，麵筋哥的採訪影片及本人在網路上被人以鬼畜影片等形式二次創作而走紅，事後他坦言不介意「麵筋哥」稱號，也不介意以自己為素材的鬼畜影片，他笑說：「大家開心就好。」

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