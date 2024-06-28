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娛樂 音樂

康康月賺500萬！買車租房「暈船酒店妹」 火山孝子當了10年

康康自爆過去曾暈船酒店妹。（資料照，記者陳奕全攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕康康近來喜事不斷，除了推出新專輯、接下綜藝八點檔新節目，還宣布9月將在華山Legacy舉辦演唱會。近日，他受訪自爆過去月賺500萬，天天跑酒店暈船酒店妹，買車、買房、幫開早餐店、幫租房等等，認真幫對方從良。

康康將在華山Legacy舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

據《中時新聞網》報導，康康快30歲時進入演藝圈，當時有一餐、沒一餐的度日，但後續事業高峰，月賺500萬。但他當時每日跑酒店，表示每天都工作到很晚，就算月賺500萬也沒空花，當時跑酒店可以給他有在過生活的感覺。

他也透露，曾對酒店妹暈船過，並表示：「年輕時就覺得對方可能是真愛，很真心幫忙從良。」還幫對方買車、買房、幫開早餐店、幫租房。而康康這樣過了10年，直到他遇到現任妻子張家霈後就收山，並表示：「結婚後就很少去酒店，除非朋友找，也是去一下就走。」

事實上，康康在今年兒童節，推出一張兒歌音樂專輯《康康兒歌狂響曲》，57歲的他說，「因為女兒才5歲，想要唱兒歌，為父的我想讓她的童年留下一些美好的回憶。後來就寫了10首不同曲風的兒歌。」預告這次華山Legacy演唱會開唱，有機會可以跟女兒同台合唱。

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