中國網紅「麵筋哥」瘦成皮包骨 病危畫面衝擊曝光

中國網紅麵筋哥。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國網紅「麵筋哥」程書林曾經在2013年參加《中國夢之聲》演唱自創歌曲〈烤麵筋〉走紅，近日卻傳出他得了肝癌晚期，正在加護病房搶救中，醫師已經對家人發出病危通知。

麵筋哥家人也在影音平台發影片，指出他在家裡暈倒，被發現後雖然馬上送到醫院搶救，接著就送進ICU病房。醫師表示麵筋哥是肝癌晚期，搶救上有困難。家人發影片則是希望大家幫忙，因為真的沒辦法了，想透過網路求援，看是不是有人能救救麵筋哥。從曝光畫面可見到麵筋哥瘦到皮包骨，人躺在病床上，雙眼緊閉。

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麵筋哥臥病在床，家屬表示已發出病危通知。（翻攝自微博）

50歲的麵筋哥曾經是裝潢工人，也曾賣烤麵筋。讓他爆紅的〈烤麵筋〉就是他為了叫賣麵筋所創作的歌曲。這首自創曲在2018年突然大紅，也讓程書麟得到「麵筋哥」稱號。2018年2月開始，麵筋哥的採訪影片及本人在網路上被人以鬼畜影片等形式二次創作而走紅，事後他坦言不介意「麵筋哥」的稱號，也不介意以自己為素材的鬼畜影片，稱「大家開心就好」。

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