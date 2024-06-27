內湖寵物店老闆輕生 夏語心開轟二樓住戶：祝你睡得好

夏語心對內湖寵物店老闆輕生不捨。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北市內湖區一間寵物店老闆砸百萬裝潢，上個月因為與2樓住戶的開業糾紛，導致已經花錢投資的寵物美容店無法開業，昨（26日）選擇在店內輕生，引發議論。對此，女星夏語心也發文開轟。

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據知，47歲黨姓男子砸下新台幣400萬元開設寵物店，依據法規須先取得兩側鄰居、整棟住戶及建物所有權人的書面同意，而住在二樓的住戶開條件，要老闆免費幫他修補陽台漏洞，黨男花費數十萬元幫他修補，未料二樓住戶事後卻鬧失蹤，導致店面遲遲無法開業，還因此上街怒吼，求2樓住戶放他一條生路。

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不過2樓住戶當時宣稱從未要求以簽署同意書為條件要求寵物店業者免費修陽台和補強防火巷外牆，相關修繕工程都是2樓住戶自行出資，還表示黨男先行裝潢，才要求住戶簽同意書儼然先斬後奏。

夏語心今發文表示「寵物店那個2樓的，真的祝你行車平安、出入平安、身體健康、睡得好」不少網友聲援「真的超垃X」、「讚啦！愛狗藝人的發聲！大推」不過目前黨男死因仍待釐清，有網友也建議先別妄下定論。

夏語心發文開轟。（翻攝自threads）

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