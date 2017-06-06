（影音）雷神抓包導演與復仇者們秘密排練 怒錘飛美國隊長與鋼鐵人

雷神索爾（中）對於自己在《美國隊長3：英雄內戰》中被鋼鐵人（左）、美國隊長（右）等復仇者聯盟好友們「排擠」，似乎還是感到有些不開心。（合成圖，翻攝自漫威）

〔記者陳昱均／綜合報導〕年底即將於《雷神索爾3：諸神黃昏》中重返大銀幕，再次演出漫威超級英雄「雷神索爾」的澳洲克里斯漢斯沃，在去年復仇者聯盟夥伴們於《美國隊長3：英雄內戰》中大搞分裂、打得難分難捨時，與飾演「綠巨人浩克」的馬克魯法洛雙雙搞消失，只有在之後以一支影片來交待2人在「內戰」時究竟上哪去了，原來索爾並沒有安分待在神域阿斯嘉德，而是跑來地球當「平凡人」，不僅有了一個地球人室友，後來更跑到《奇異博士》中客串，過得也十分忙碌。雖然《雷神3》已拍攝完畢，不過《復仇者聯盟3：無限之戰》目前仍在拍攝當中，克里斯漢斯沃的雷神基本上已經能確定會現身，但他今天（6日）卻PO出一支影片，暗示自己還是被「排擠」的狀態，因為抓包了導演羅素兄弟與其他復仇者成員們在他不知情的情況下，進行了秘密排練。

索爾（左）沒參與復仇者們的內戰，那時他在地球體驗平凡人的生活當中，還找了地球人室友「戴瑞」（右）一起居住。（翻攝自美國隊長官方臉書） 不只索爾（右），「浩克」班納博士（左）也同樣沒有加入內戰。（翻攝自美國隊長官方臉書）

克里斯漢斯沃今天於臉書PO出一支影片，透露自己無意間發現《復聯3》導演羅素兄弟似乎正與一群復仇者聯盟的公仔們在進行什麼「秘密排練」，而且這當中竟然還沒有自己的雷神公仔，馬上問導演們：「這是故意的嗎？」而他們給他的答案，他也相當不滿意，表示自己在《美隊3》時聽過同樣的回答了，這讓他似乎回想起了在《美隊3》時遭夥伴們「拋棄」的不愉快感受，他就把自己的寶貝雷神錘召喚來，說如果自己在的話，復仇者們的大亂鬥應該會是怎樣的，然後就左把鋼鐵人打飛、右把美國隊長像蒼蠅一樣錘到一邊，幼稚推倒蜘蛛人、幻視、星絕、浩克毀滅者等，還嘲笑他們都是「魯蛇」。不過，對於獵鷹和酷寒戰士，他卻表示：「我喜歡這些傢伙，他們可以留下」，也把先前同樣被復仇者們排擠的浩克給帶走，稱2人是「好夥伴」，引發爆笑。

克里斯漢斯沃拿著雷神錘把鋼鐵人、美國隊長都給打飛。（翻攝自克里斯漢斯沃臉書） 克里斯漢斯沃放過了獵鷹（後）與酷寒戰士（前），說自己喜歡他們。（翻攝自克里斯漢斯沃臉書） 最後也把與自己同病相憐的「同伴」浩克拿起來帶走。（翻攝自克里斯漢斯沃臉書）

相關影片：〈影片取自克里斯漢斯沃臉書，如遭移除敬請見諒〉