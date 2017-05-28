孔劉義賣《鬼怪》私有物 新造型讓大叔「回春」變少年

孔劉義賣會新造型，被粉絲笑讚回春。（翻攝自management_soop）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕37歲韓星孔劉因電影《屍速列車》、夯劇《鬼怪》再度登上演藝顛峰，並在台灣、香港接連舉辦見面會，掀起一股追星熱潮。昨他在首爾成均館大學舉辦義賣會，活動上，他不同於先前的成熟「大叔」造型，而是穿上白色外套搭配短褲，並將瀏海放下，清爽造型深獲粉絲好評，紛紛笑稱：「大叔根本回春變少年。」

孔劉昨出席個人義賣會，所得將捐給慈善機構。（翻攝自推特＠buckwheat_jelly）

活動上，他透露希望能用不同方式，與粉絲們見面，於是親自策劃了這場義賣會，並將《鬼怪》中的戲服、相框、音響等物品，拿出來拍賣，所得將捐給慈善機構。主持人則選擇當兵時的好友、諧星洪順模來站台，活動開始前及結束後，2人更在直播中互相打鬧，孔劉更作勢親了洪順模臉頰，展現深厚交情。此外，他也準備了不少驚喜給粉絲，除了將周邊貼紙、KANU咖啡等禮物送給在場所有700名粉絲外，並送出一台加濕器給幸運觀眾。值得一提的是，該名粉絲腳受傷不方便上台，全場粉絲拱他下台親送禮物，他也答應帶著看板走到粉絲面前，引爆全場尖叫聲。

孔劉邀來當兵時的諧星好友洪順模，幫忙主持義賣會。（翻攝自mong840518 IG）

而他先前因《鬼怪》拿下南韓「百想藝術大賞」戲王獎座，當天他相當低調，入場時未走紅毯，而是悄悄進入場內，昨義賣會活動他終於揭曉原因，他透露，原本已跟經紀公司表示，希望不參加頒獎典禮，不願在直播典禮中展露太多情緒，但經紀公司堅持要他出席。他笑稱，當天得獎感想就是豁出去，把想講的話全說一遍，羞稱：「當時的感言影片，我真的沒辦法再重看一次。」

孔劉昨以新造型出席義賣會。（翻攝自推特＠Dazzling Moments）

聊到近況，他表示近來有3部電影邀約，但他全都推掉，只有1部還在猶豫當中，「想演輕鬆愉快的電影，但又覺得心中有傷痛的角色比較吸引人」，看來粉絲要看到他的新作品，恐怕還得等上好一陣子。《鬼怪》將於6月底在衛視中文台播出。

相關影音：（來源: 孔劉공유台灣後援站 粉絲專頁）