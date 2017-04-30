為什麼好友變情人？全慧彬透露李準基這一點打動她
2017/04/30 12:49
本月4日李準基認愛傳了4次緋聞的小1歲女星全慧彬。（翻攝自網路）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星李準基因演出古裝劇《步步驚心：麗》人氣再度翻漲，在劇中霸氣又深情的模樣，迅速佔據許多大批女性的心，不過他日前終於認愛傳了4次緋聞的女星全慧彬，正式宣告死會，雖有不少粉絲直喊心碎，但大部分人還是都給予祝福，最近全慧彬上綜藝節目《Happy together3》，大方分享了和李準基從好友變情人的契機，以及認愛後的心情。
全慧彬在節目大方透露，和李準基從好友變情人的契機。（翻攝自韓網）
據《韓星網》報導，因為不習慣公開在節目上談情事，全慧彬緊張的說：「有很長一段時間是類似哥們的關係，因為我有很男性化的一面，所以也覺得彼此不合適，沒想到會變成戀人。」至於究竟是哪一點，讓2人的好友關係產生變化？她靦腆說：「因為他的人品實在太好！」她透露，一開始以為他只是有禮貌的好人，但越了解越覺得他真的很好，跟前輩打招呼會180度鞠躬，發自真心的表達尊敬，也很溫暖的照顧後輩，很真誠的建設人際關係，坦言：「看著他我就覺得，他會紅真是有原因的。 就是這些讓我改變想法的。 」另外她也透露李準基追愛很積極，經常會製造見面機會，也會在她的SNS留言。
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