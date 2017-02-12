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李奧納多好威！讓化石燃料投資者集體撤資81兆

2017/02/12 12:56

一向十分關心環保議題的李奧納多狄卡皮歐，最近成功遊說來自400個不同機構的2000多名化石燃料投資者，共同撤資2.6兆美金（約台幣81.2兆元）。（翻攝自Partners In Research）

〔記者陳昱均／綜合報導〕奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐，一直以來對環境保育議題的付出都更是有目共睹，先前還拍攝氣候變遷紀錄片《洪水來臨前》（Before the Flood）來喚起人們對環保氣候變遷議題的關注。而去年曾在瑞士達沃斯舉行的「世界經濟論壇年會」上喊話：「我們再也不能允許煤礦、石油和天然氣業的貪婪集團，決定人類的未來」的李奧納多，現在也以實際行動來證明自己的決心，根據《True Activist》報導，他成功遊說來自400個不同機構的2000多名化石燃料投資者，共同撤資2.6兆美金（約台幣81.2兆元），希望世人能以以其他替代能源來保護我們的地球。

李奧納多（右）先前拍攝了氣候變遷紀錄片《洪水來臨前》，來喚起人們對環保氣候變遷議題的關注。（翻攝自The Playlist）

李奧納多在1998、年僅23歲時，就成立「李奧納多狄卡皮歐基金會」，致力於保護生物多樣性、荒地與海洋環境，更重要的一個重點，就是關心氣候變遷議題。而他在拍攝《洪水來臨前》時，親自見證了極地冰河消失的速度遠比科學模型所預測的還要快，認為氣候變遷的衝擊，未來只會更嚴重，而人類在約20年前就開始高度依賴化學燃料的陋習，只會加速地球環境毀壞的速度，並提出：「地球是救不回來的，除非我們讓化石燃料留在他們原本歸屬的地底下」，積極推動新的再生能源技術，呼籲政治、商業和慈善界領導人與他一起守護地球；他果然說話算話，這次竟能讓投資者們願意集體撤資這麼大一筆金額，真的相當不容易，也讓人對李奧納多的付出深感敬佩。

李奧納多（右）一直努力在呼籲政治、商業和慈善界領導人等有影響力的人士，能加入他的行列一起來守護地球。（翻攝自LifeGate）

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