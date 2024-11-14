休傑克曼爆婚內偷吃 「業界都知情」前妻證實了

休傑克曼被指偷吃人妻女星莎頓佛斯特。（資料照，美聯社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）在去年9月突宣布與結婚27年、大他13歲的黛博拉李（Deborra-Lee）離婚，隨後傳出他和合演音樂劇的女星莎頓佛斯特（Sutton Foster）陷入熱戀，疑似偷吃，而莎頓佛斯特也在今年10月和前夫離婚。近日有網紅在社群爆料休傑克曼「離婚主因是跟小三跑了」，引來前妻低調按讚，引發熱議。

一名八卦網紅塔莎拉斯提（Tasha Lustig）在IG發文，曬出休傑克曼與莎頓佛斯特的合照，指稱休傑克曼與沙頓2022年合作百老匯舞台劇，隔年休傑克曼就傳出分居，今年10月沙頓也與編劇老公分手，「偷吃的事，許多百老匯業界人士都知情，但大家都閉口不說」。

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黛博拉李的好友、英國媒體人亞曼達迪卡德內特回應塔莎拉斯提發文。（翻攝自IG）

對此，黛博拉李的好友、英國媒體人亞曼達迪卡德內特（Amanda de Cadenet）留言回應：「妳這篇寫得太精確了。我的好姊妹小黛就要恢復往日光采了。」而黛博拉李的IG也按了這篇貼文讚，間接證實休傑克曼出軌。

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