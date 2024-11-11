胡瓜心寒「今年不再碰民視」 鬆口過年轉戰華視內幕

胡瓜、小禎、胡釋安出席客家電視實境節目《胡來旅行社》記者會。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜9月受訪時提到已與民視終止合約、不主持過年節目，今傳出這次將轉戰華視陪伴觀眾守歲，稍早與女兒小禎、兒子胡釋安出席客台新節目《胡來旅行社》記者會，鬆口：「有在邀，這消息應該是由華視來發布，我不方便幫忙發布。」證實此事，對於20多年來都在民視主持，坦言所有細節過去都和大家報告完，「今年不想再碰民視的東西！」

胡瓜（記者王文麟攝）

胡瓜過去在華視主持不少節目，包括《鑽石舞台》、《百戰百勝》和《連環泡》等，對於未來在該台是否會有不同的內容？他說目前沒有太多想法，因為做一個節目的契機和動力是意念，而非為了做而做，「轉戰又如何？一定要做好準備吧！」

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出道超過40年的胡瓜目前手握3個節目還經營Youtube頻道，這次首度參演實境秀也第一次與兒女一同主持，他說3人之間無論台上、台下都不太吵架，「小禎本來就很有個性，安安就是輕鬆做自己就好。」也提到實境與綜藝節目的差異就是不用看鏡頭、可以隨時插話等，不忘心疼最費工的剪輯師，而他對於初體驗也樂在其中，認為與做網路節目的初心一樣，需要打破框架。

胡瓜（記者王文麟攝）

幾乎每天都在工作的胡瓜，網路節目《下面一位》已經半個月沒更新，坦言即便成本將近花了600多萬，但團隊人數多、規格不輸電視，也因此獲得不少年輕觀眾，強調那些無形的資產很重要，開播至今將近9個月已累積24萬訂閱數，對於節目成長速度感到滿意。

為了維持工作的動力和體力，胡瓜近期開始嘗試棒球選手鈴木一郎指定的訓練器材，該器材運用「初動負荷理論」為設計基礎，不少運動員都有在做，因此胡瓜也想藉此來調整體態、防止身體僵硬，「因為之前柔安有遇過沾黏，我就開始研究五十肩，之後就接觸到這項訓練，全身的靈活度也確實有獲得改善，我不想走路看起來老態龍鍾。」

胡瓜（記者王文麟攝）

而只要時間允許，胡瓜每天都會做一小時的訓練，因為體力是錄外景、主持的關鍵，還不忘誇讚一旁的女兒勤於運動，鼓勵大家多向她學習。

小禎（記者王文麟攝）

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