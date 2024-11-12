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娛樂 電視

王定宇提告葛斯齊麻煩大了？媒體人揭「1前提」：可能撤告

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立委王定宇日前批香港天王劉德華「媚共」，卻意外扯出緋聞風波，遭狗仔葛斯齊踢爆，傳曖昧訊息「我想要你」給某女子，雙方隔空互槓多日，王定宇昨（11）日委託律師及辦公室執行長提告。對此，資深媒體人董智森認為，此舉恐讓王定宇踢到鐵板，因為葛斯齊一定會要求傳喚該女作證，到時該女子的身分即會曝光，因此他推測最終會選擇撤告。

立委王定宇。（資料照）立委王定宇。（資料照）

針對狗仔葛斯齊連日爆料指摘立委王定宇涉與神秘女子搞曖昧，王定宇方面指這是造假抹黑攻擊並於昨日委由律師江信賢與立委團隊執行長林義雄，到台南地檢署按鈴申告、具狀對葛斯齊提出妨害名譽的刑事、民事告訴。

對此，董智森在政論節目《大新聞大爆掛》分析，王定宇被葛斯齊一直逼，只好去提告，但能不能告下去，其實很存疑。然而，訊息是否為真，就需要該女出面作證，到時全台灣都會知道這名女子的真實身分，「如果這個事情是真的，王定宇怎麼下台？」前立委郭正亮也說，他認識葛斯齊，葛斯齊現在流出來的資料應該不到30%，王定宇後面可能麻煩大了。

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