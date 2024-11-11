Tommy爆偷吃Yuma！網挖昔3人片 「一看就知道Ryu在忍」

Ryu（右）爆出軌女畫家，Yuma（中）反被指控先出軌Tommy（左）。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「RyuuuTV」，是由大馬籍「Ryu」、日本籍「Yuma」夫妻檔共同經營，近來兩人「雙劈」一事鬧得滿城風雨，先是傳出男方出軌女畫家，沒想到Yuma遭反控先偷吃日本YouTuber「Tommy」。有網友看了Ryu的聲明，分析雙方出軌脈絡，痛批「最爛的就是Tommy」。

Ryu與Yuma近日鬧出「雙不倫」的修羅場，之後Ryu也在IG發聲明證實，並解釋風波的來龍去脈，引起熱議。就有網友在PTT發文提到，「最爛的就是Tommy，朋友老婆吃也吃了，還不負責任。」認為朋友妻本來就該保持距離，一個巴掌拍不響，就算是女方主動靠近，原則上被打槍幾次就不會再糾纏，「Ryu講得還算客氣，搞不好還有主動發起曖昧、挑逗的肢體小動作，建立兩人偷來暗去的小秘密。我也佩服他啦，某些三個人拍的影片，一看就知道RYU在忍了。」

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另外原PO也分析，「交往期間，一方態度變了，另一方一定感覺得到，於是開始抓猴攤牌，接著女方承認外遇，但小王應該只是覺得刺激，沒打算來真的，所以裝死或甜言蜜語斷聯，然後女方面子掛不住，沒想到這期間老公也找到新對象了。」

文章曝光後，掀起不少鄉民認同，認為一切都是因Tommy而起，紛紛指責「連對朋友妻的界線都不會拿捏，這也能碰真的夠垃圾的了」、「感覺4個人好像他最欠罵！」、「內行，偷米一定不想負責任的」、「選你正解」、「出來玩玩而已，當真就是女的自己問題」。

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