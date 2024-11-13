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Tommy證實當Yuma小王！昔「三原JAPAN」搭檔沉痛發聲

Tommy近期因介入他人婚姻，形象瞬間跌落谷底。（翻攝自YT）Tommy近期因介入他人婚姻，形象瞬間跌落谷底。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕96萬YTR「Tommy」近期因介入百萬YTR夫妻檔Ryu、Yuma的婚姻，形象瞬間跌落谷底。怎料Tommy昔「三原JAPAN」的搭檔Jun醬也受牽連，他也拍片做出回應。

YT頻道「三原JAPAN」過去由三原慧悟（中）、Jun醬（左）和Tommy（右）組成。（翻攝自IG）YT頻道「三原JAPAN」過去由三原慧悟（中）、Jun醬（左）和Tommy（右）組成。（翻攝自IG）

YT頻道「三原JAPAN」過去由三原慧悟、Jun醬和Tommy組成，自2020年Tommy退出後，由剩下兩名成員繼續經營。怎料Tommy已退出4年，仍有網友在「三原JAPAN」頻道留下抨擊的留言。

對Tommy介入他人婚姻一事，Jun醬拍片做出回應。（翻攝自YT）對Tommy介入他人婚姻一事，Jun醬拍片做出回應。（翻攝自YT）

對此，Jun醬特地拍片做出回應，他坦言看到Tommy捲入不倫戀情感到相當難過，因為他和Tommy、Ryu兩人都是朋友，不過Jun醬認為這些都是他們需要解決的問題，身為完全無關者的他，不應該發表任何評論，最後，他強調為了保護合作廠商不受影響，接下來會刪除惡意評論。

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