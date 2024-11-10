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（影）波波女醫刺穿患者子宮出人命！蒼藍鴿揭「1招」 精準辨認

網紅醫師蒼藍鴿拍片教大眾如何精準的辨認波波醫師。（翻攝自YT）網紅醫師蒼藍鴿拍片教大眾如何精準的辨認波波醫師。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕北市禾馨婦幼診所一名劉姓女醫師，在去年替一名女病患進行子宮鏡手術時，不慎刺穿患者子宮與右側髂動脈致死，因過失致死被判7月徒刑、緩刑5年，如今劉女身分也被起底是「波波醫師」，導致一直頗具爭議「波波醫師」話題又延燒，網紅醫師蒼藍鴿也公開1招，教大眾如何精準的辨認醫師背景。

蒼藍鴿表示，去波蘭、匈牙利、捷克等地念醫學專班，回台灣考過國考同樣能當醫師。（翻攝自YT）蒼藍鴿表示，去波蘭、匈牙利、捷克等地念醫學專班，回台灣考過國考同樣能當醫師。（翻攝自YT）

蒼藍鴿過去談波波醫生的影片又被挖出，他解釋想當醫生除了可在台灣念相關科系外，如果去東歐國家，包含波蘭、匈牙利、捷克念醫學專班，回台灣考過國考，學歷同樣能被承認，就可以當醫生了，他指出雖然波波醫生是絕對合法，但難免會給人「走後門」的感覺。

蒼藍鴿也提供大眾，如果看到醫生的學經歷，有刻意跳過學生時期，沒有特別寫是哪間學校畢業，只寫上經歷，就大有可能是「波波醫師」。

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