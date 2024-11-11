Ryu、Yuma鬧雙出軌…網推「YT界模範夫妻」只剩他們

Ryu（左）與Yuma（右）爆出各自出軌。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu、Yuma近日驚傳婚變，雙方各自出軌，夫妻倆形象雙雙跌入谷底，消息令不少觀眾感到震驚，直喊不敢再相信愛情。不過，也有網友點名「YT界模範夫妻」，文章引起討論。

1名網友在PTT以「YT界模範夫妻只剩下他們了吧？」為題發文，點名愛情長跑多年結婚的蔡阿嘎與老婆二伯，認為「在Ryu跟Yuma出事後，當然也是有其他夫妻檔YTR，不過第一把交椅應該也是蔡阿嘎跟二伯妥妥的吧？有沒有YT界模範夫妻的卦？」

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蔡阿嘎與老婆二伯被點名是「YT界模範夫妻」。（翻攝自IG）

文章曝光後，立即掀起大批網友分享自己心目中的模範夫妻，「統神跟003吧」、「許伯和簡芝是清流」、「統神吧，整天噴卻生3隻」、「許伯和簡芝＋1」、「你把老高和小苿放哪裡？」、「神仙眷侶只能是老高和小茉」、「好味小姐吧，無負評、曬娃也好看」。

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