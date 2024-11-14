嚴藝文全招了！輸給鍾欣凌「痛失影后」 爆哭2天渴望奪獎

〔記者邱奕欽／專訪〕演藝圈的生存法則既現實又殘酷，Netflix原創影集《影后》12集的故事內容正是描述女演員的真實歷練，編導嚴藝文在影視圈起初其實是演員出身，她先前接受本報專訪時則坦言，當時的自己與劇中飾演三流經紀人「胖姐」的鍾欣凌在第49屆金鐘獎共同角逐影后，最終因搶輸獎座而爆哭整整2天。

《影后》的導演、編劇嚴藝文如實拍出演藝工作中不為人知之處，更揭露女明星光環背後的真實面貌，包含多次入圍金鐘卻沒拿到獎、戲路被侷限等故事背景，深動刻畫出女演員們的辛酸血淚史。事實上，嚴藝文演而優則編導，在這20年間看到各種年齡層的女演員們的掙扎與妥協，利用上述資訊塑造出《影后》角色原型。

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嚴藝文（左）與鍾欣凌曾在金鐘49共同角逐戲劇影后。（本報組合資料照）

不過，嚴藝文向本報透露自己仍是演員的時期，其實就曾被鍾欣凌厭惡過，她笑言自己過了好一陣子才得知此事，回想曾與鍾欣凌在金鐘49共同角逐戲劇節目女主角獎，但最後卻由鍾欣凌敲響金鐘成功封后，她承認當時的自己確實很想要贏，因此更躲在家爆哭整整2天。

憶起這一切，嚴藝文也不諱言：「那時候有把這筆帳記在她（鍾欣凌）身上，看到她就會覺得『妳拿走我的東西！』」如今，她由衷佩服鍾欣凌深厚的演技實力，更謙虛表示：「她真的太厲害了，戲劇節目、迷你劇集女主角，她這幾年一直拿一直拿，可是我清楚知道（自己）要再入圍女主角獎太難！」

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