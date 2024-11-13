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娛樂 日韓

南韓最美氣象主播爆吸毒！狂發詭異文求救：我擔心會死掉

南韓美女主播金娜靜坦承在菲律賓吸毒，急向當地韓國大使館求助。（翻攝自IG）南韓美女主播金娜靜坦承在菲律賓吸毒，急向當地韓國大使館求助。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓美女主播金娜靜因亮眼外型深受觀眾喜愛，怎料形象良好的她近日意外捲入吸毒風波，她坦承在菲律賓吸毒，接著又不斷向韓網友求助，稱如果搭上飛機可能會死掉，雖後來已刪除貼文，但一連串詭異發文仍引關注。

據韓媒報導，金娜靜目前在菲律賓馬尼拉旅遊，昨（12）日開始在IG狂發限時，先是胡言亂語稱自己有生命危險需要協助，在網友們都還搞不清楚狀況時，她又發文向駐菲律賓的韓國大使館喊話：「我在菲律賓吸毒，自願自首，我擔心會死掉，現在沒辦法登機」，後來這些文也馬上被刪除。對此，駐菲律賓韓國大使館表示，金娜靜目前已從菲律賓返回韓國，其餘具體細節則不方便透露。

金娜靜的背景也被外界好奇，據悉，金娜靜畢業於梨花女子大學醫學系，曾任春川KBS記者、K-Weather天氣預報員，因性感身材爆紅，如今卻因吸毒毀掉大好前程，令人惋惜。

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